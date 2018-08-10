Carro de família de Aquidauana sofre colisão com carreta na BR-163

Joel da Silva, de 36 anos é marido da vítima e ele conduzia o carro no momento do acidente, além do casal, outros dois jovens estavam no veículo, no entanto, somente Maria Izabel reclamava de dores no peito e costas por conta do cinto de segurança.

A passageira do veículo VW Voyage, placas de Aquidauana (MS), Maria Izabel da Silva, de 38 anos, sofreu ferimentos leves em decorrência de uma colisão com uma carreta no final da tarde desta quarta-feira (08), no quilômetro 727 da BR-163, no perímetro urbano de Coxim.

Maria Izabel recebeu os primeiros socorros de uma equipe de socorristas da CCR MS Via e foi transportada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.

Todos os ocupantes do carro eram deficientes auditivos e saíram de Aquidauna com destino a Coxim, onde vieram visitar os amigos.

O acidente aconteceu quando o veículo Voyage saia do pátio de um posto de combustível e ao entrar na rodovia acabou sendo atingido pela carreta Scania, placas de Maringá (PR) que seguia no sentido Sul – Norte e era conduzido por Helealdo Alves da Costa, de 43 anos, que não se feriu.

Com a força da colisão, o veículo atravessou a pista e foi parar do outro lado, entre um canteiro e a via na lateral da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou os procedimentos cabíveis nestes casos, inclusive o teste de bafômetro em ambos os motoristas que resultaram em negativo.