Mulher desfere 3 facadas contra ex-companheiro na saída da Expoaqui

Aquidauana
Ela alegou aos policiais que já havia levado dois tapas no rosto e que teria medida protetiva contra o ex
A equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento na Expoaqui na madrugada desta segunda-feira (13) quando se deparou com uma briga entre homem e a ex-mulher. O caso aconteceu por volta das 00h15. Segundo o homem de 35 anos, ele havia levado 3 facadas que atingiram o braço e o antebraço direito com uma faca de serra, de aproximadamente 10 centímetros.
Ainda segundo o registro policial, quando os policiais se aproximaram da mulher, ela tentou se desfazer da faca, jogando-a perto de um bar. Aos policiais, a mulher de 39 anos disse que já havia levado dois tapas no rosto do ex-companheiro e por isso desferiu as facadas contra o ex-amásio.
Ela acrescentou que possuía medida protetiva contra o ex, porém, não tinha em mãos o documento. Ela negou ter esfaqueado o ex, e disse que só causou lesão em suas unhas. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Aquidauana para aas medidas cabíveis. O caso foi registrado como vias de fato e lesão corporal dolosa.
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