Sábado é "Dia D" de vacinação contra Poliomielite e Sarampo em Aquidauana

A campanha nacional de vacinação contra Poliomielite e Sarampo começou no dia 06 de agosto e termina no próximo dia 31/08. Neste sábado, 18, é o “Dia D” em que todas as ESFs da cidade estarão abertas das 8h às 17h para a vacinação das crianças.

Nos distritos também terá “Dia D” durante todo o período de vacinação. Confira as datas e locais:

Morrinho dia 17/08;

Taunay dia 22/08;

Cipolândia dia 22/08;

Indaiá dia 29/08;

Piraputanga dia 20/08 e

Camisão dia 21/08.

Nestas datas o atendimento será exclusivamente para vacinação.

O município de Aquidauana tem meta para vacinar 3.059 crianças contra Pólio e Sarampo, na idade de 1 ano a menores de 5 anos. O objetivo desta campanha e reduzir o risco de reintrodução do polivirus Sarampo e Rubéola em nosso município.