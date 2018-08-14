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Sábado é "Dia D" de vacinação contra Poliomielite e Sarampo em Aquidauana

O município de Aquidauana tem meta para vacinar 3.059 crianças contra Pólio e Sarampo

Renan Nucci

Publicado em 14/08/2018 às 14:57

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A campanha nacional de vacinação contra Poliomielite e Sarampo começou no dia 06 de agosto e termina no próximo dia 31/08. Neste sábado, 18, é o “Dia D” em que todas as ESFs da cidade estarão abertas das 8h às 17h para a vacinação das crianças.

Nos distritos também terá “Dia D” durante todo o período de vacinação. Confira as datas e locais: 

Morrinho dia 17/08; 
Taunay dia 22/08; 
Cipolândia dia 22/08; 
Indaiá dia 29/08; 
Piraputanga dia 20/08 e 
Camisão dia 21/08. 

Nestas datas o atendimento será exclusivamente para vacinação.

O município de Aquidauana tem meta para vacinar 3.059 crianças contra Pólio e Sarampo, na idade de 1 ano a menores de 5 anos. O objetivo desta campanha e reduzir o risco de reintrodução do polivirus Sarampo e Rubéola em nosso município. 

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