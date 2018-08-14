Sábado é "Dia D" de vacinação contra Poliomielite e Sarampo em Aquidauana

Aquidauana
O município de Aquidauana tem meta para vacinar 3.059 crianças contra Pólio e Sarampo
A campanha nacional de vacinação contra Poliomielite e Sarampo começou no dia 06 de agosto e termina no próximo dia 31/08. Neste sábado, 18, é o “Dia D” em que todas as ESFs da cidade estarão abertas das 8h às 17h para a vacinação das crianças.
Nos distritos também terá “Dia D” durante todo o período de vacinação. Confira as datas e locais:
Morrinho dia 17/08;
Taunay dia 22/08;
Cipolândia dia 22/08;
Indaiá dia 29/08;
Piraputanga dia 20/08 e
Camisão dia 21/08.
Nestas datas o atendimento será exclusivamente para vacinação.
O município de Aquidauana tem meta para vacinar 3.059 crianças contra Pólio e Sarampo, na idade de 1 ano a menores de 5 anos. O objetivo desta campanha e reduzir o risco de reintrodução do polivirus Sarampo e Rubéola em nosso município.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS