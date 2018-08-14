Tempo seco e céu nublado nesta terça em Aquidauana e região

Clima
Sem previsão de chuvas, clima segue alternando entre ameno e temperaturas mais elevadas
Esta terça-feira (14) terá céu nublado e temperaturas em elevação em Aquidauana e região. A mínima prevista para hoje é de 16 e a máxima de 36 graus Celsius, conforme o boletim meteorológico divulgado pelo Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Sem previsão de chuvas, o tempo segue com névoa seca na região de entrada do Pantanal. A umidade relativa do ar mínima será de 30% e a máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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