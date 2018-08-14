Tempo seco e céu nublado nesta terça em Aquidauana e região

Esta terça-feira (14) terá céu nublado e temperaturas em elevação em Aquidauana e região. A mínima prevista para hoje é de 16 e a máxima de 36 graus Celsius, conforme o boletim meteorológico divulgado pelo Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Sem previsão de chuvas, o tempo segue com névoa seca na região de entrada do Pantanal. A umidade relativa do ar mínima será de 30% e a máxima de 85%.