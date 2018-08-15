Sem chuvas durante o dia, Aquidauana e região segue com céu parcialmente nublado

Clima
Mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima de 26
Esta quarta-feira (15) amanheceu nublada em Aquidauana e região. Não há previsão de chuvas durante o dia, mas pode ocorrer chuvas isoladas à noite, mais ao sul, conforme as informações divulgadas pelo boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 67% ao longo do dia.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS