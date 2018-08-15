Sem chuvas durante o dia, Aquidauana e região segue com céu parcialmente nublado

Esta quarta-feira (15) amanheceu nublada em Aquidauana e região. Não há previsão de chuvas durante o dia, mas pode ocorrer chuvas isoladas à noite, mais ao sul, conforme as informações divulgadas pelo boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 67% ao longo do dia.