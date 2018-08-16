Chuvas e temperaturas amenas marcam esta quinta-feira em Aquidauana

O tempo seco resolveu dar uma trégua novamente à população de Aquidauana e região. Com previsão de chuvas isoladas e chuviscos o dia todo, a temperatura mínima será de 14 e a máxima de 29 graus, conforme o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com as temperaturas mais amenas, o céu estará nublado durante todo o dia e à noite. Umidade relativa do ar mínima de 23 e máxima de 90%. Para sexta-feira (17), não há previsão de chuvas.