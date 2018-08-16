Chuvas e temperaturas amenas marcam esta quinta-feira em Aquidauana

Clima
Chove o dia todo na região, com temperatura mínima de 14 e máxima de 29 graus
O tempo seco resolveu dar uma trégua novamente à população de Aquidauana e região. Com previsão de chuvas isoladas e chuviscos o dia todo, a temperatura mínima será de 14 e a máxima de 29 graus, conforme o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Com as temperaturas mais amenas, o céu estará nublado durante todo o dia e à noite. Umidade relativa do ar mínima de 23 e máxima de 90%. Para sexta-feira (17), não há previsão de chuvas.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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