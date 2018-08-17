Céu nublado e sem previsão de chuvas nesta sexta-feira em Aquidauana

Nesta sexta-feira (17) o tempo fica seco, sem previsão de chuvas, mas as temperaturas mais baixas continuam na região de Aquidauana. O céu estará nublado ou parcialmente nublado ao longo do dia e durante à noite. A temperatura mínima será de 16 e a máxima de 31 graus, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet.

Com ventos fracos e moderados, a umidade relativa do ar mínima será de 25% e a máxima de 90%. O fim de semana deverá seguir sem chuvas, e com céu claro.