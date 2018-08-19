Céu claro e parcialmente nublado neste domingo em Aquidauana

Clima
Temperaturas estão em elevação e não há previsão de chuvas para hoje
Neste domingo (19) o céu estará alternando entre claro pela manhã, nublado à tarde e com névoa seca à noite. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Temperatura mínima de 16 e máxima 35 graus. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima será de 30% e a máxima de 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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