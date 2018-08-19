Céu claro e parcialmente nublado neste domingo em Aquidauana

Neste domingo (19) o céu estará alternando entre claro pela manhã, nublado à tarde e com névoa seca à noite. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Temperatura mínima de 16 e máxima 35 graus. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima será de 30% e a máxima de 80%.