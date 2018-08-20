Segunda-feira nublada e chuvosa em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 14 e máxima de 25 graus
A região de Aquidauana terá sil encoberto por nuvens e o dia inteiro alternando com chuvas isoladas nesta segunda-feira (20). É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Com as chuvas melhora a qualidade do ar: umidade relativa mínima de 55% e máxima de 90%.
Temperatura mínima de 14 e máxima de 25 graus.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS