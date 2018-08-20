Segunda-feira nublada e chuvosa em Aquidauana e região

A região de Aquidauana terá sil encoberto por nuvens e o dia inteiro alternando com chuvas isoladas nesta segunda-feira (20). É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Com as chuvas melhora a qualidade do ar: umidade relativa mínima de 55% e máxima de 90%.

Temperatura mínima de 14 e máxima de 25 graus.