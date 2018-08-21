Frente fria chega a Aquidauana e derruba temperaturas nesta terça-feira

Uma frente fria chegou derrubando as temperaturas em Aquidauana e região nesta terça-feira (21). De acordo com o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - a mínima prevista para hoje é de 10 graus e a máxima de 18 graus Celsius.

Chuvas isoladas caem ao longo do dia e à noite. A concentração será na região Centro-Sul da cidade. Umidade relativa do ar mínima de 50% e máxima de 65%