Frente fria chega a Aquidauana e derruba temperaturas nesta terça-feira

Clima
Chuvas isoladas caem ao longo do dia. Mínima de 10 e máxima de 18 graus
Uma frente fria chegou derrubando as temperaturas em Aquidauana e região nesta terça-feira (21). De acordo com o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - a mínima prevista para hoje é de 10 graus e a máxima de 18 graus Celsius.
Chuvas isoladas caem ao longo do dia e à noite. A concentração será na região Centro-Sul da cidade. Umidade relativa do ar mínima de 50% e máxima de 65%
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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