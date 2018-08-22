Tempo frio e chuvoso nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Chove o dia todo em Aquidauana e região, conforme boletim meteorológico divulgado nesta quinta-feira (22) pelo Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Pela manhã e à tarde, chuvas isoladas alternam com céu nublado e à noite, as chuvas se concentram na região Centro-Sul da cidade.

A frente fria permanece na região, com mínima de 13 e máxima de 22 graus. Umidade relativa do ar fica alta ao longo do dia: mínima de 60% e máxima de 75%.