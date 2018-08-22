Tempo frio e chuvoso nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Clima
A mínima prevista para hoje é de 13 e a máxima de 22 graus
Chove o dia todo em Aquidauana e região, conforme boletim meteorológico divulgado nesta quinta-feira (22) pelo Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Pela manhã e à tarde, chuvas isoladas alternam com céu nublado e à noite, as chuvas se concentram na região Centro-Sul da cidade.
A frente fria permanece na região, com mínima de 13 e máxima de 22 graus. Umidade relativa do ar fica alta ao longo do dia: mínima de 60% e máxima de 75%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS