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Saúde

1.330 crianças foram vacinadas contra a pólio e o sarampo em Aquidauana

Número representa 44% do previsto de 3.059 vacinações

Renan Nucci

Publicado em 23/08/2018 às 14:58

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Na reta final da Campanha Nacional Contra a Poliomielite e Sarampo, cinco milhões de crianças de todo o Brasil, de um ano a menores de cinco, precisam buscar os postos de saúde para receber a vacina contra poliomielite e sarampo. Em Aquidauana, 1.330 crianças foram vacinadas, o que totaliza 44% da meta prevista de 3.059, segundo Sandra Regina Pereira Szczuk, do Núcleo de Vigilância em Saúde do município.

O prazo final é no próximo dia 31 e é preciso que os pais levem seis filhos para vacinar o quanto antes. Nesta quinta-feira, o Posto de Saúde (ESF) Thiago Bogado realizou campanha de incentivo para que os pais coloquem em dia as carteiras de vacinação dos filhos, garantindo a eles crescimento saudável, longe de doenças perigosas. Dados mostram que até ontem, 56% de crianças em todo país receberam devidamente as vacinas.

Foram aplicadas mais de 12,5 milhões de doses contra a pólio e sarampo (cerca de 6,2 milhões de cada). A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de crianças independente da situação vacinal delas e criar uma barreira sanitária de proteção da população brasileira. 

"O prazo para término da campanha está se aproximando, é 31 de agosto. Convocamos pais e responsáveis a levarem as crianças que ainda não foram vacinadas, independente da situação vacinal anterior, já que neste ano a campanha é indiscriminada. O esforço do país é impedir que  doenças já eliminadas não retornem o Brasil. Esse é um trabalho de toda a sociedade", ressalta o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Colaborou Luiz Guido Jr.

 

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