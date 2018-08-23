Tempo nublado e sem chuvas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
Uma névoa úmida paira sobre a cidade e faz com que a umidade relativa do ar permaneça alta
Não há previsão de chuvas para esta quinta-feira (23) em Aquidauana e região. Entretanto, uma névoa úmida deverá manter a umidade relativa do ar em bom estado. As temperaturas permanecem amenas, mesmo com a perda de força da frente fria que chegou no início desta semana, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 16 e a máxima de 35 graus. O céu ficará nublado ou parcialmente nublado ao longo do dia. Umidade relativa do ar mínima de 35% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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