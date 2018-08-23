Tempo nublado e sem chuvas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Não há previsão de chuvas para esta quinta-feira (23) em Aquidauana e região. Entretanto, uma névoa úmida deverá manter a umidade relativa do ar em bom estado. As temperaturas permanecem amenas, mesmo com a perda de força da frente fria que chegou no início desta semana, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 16 e a máxima de 35 graus. O céu ficará nublado ou parcialmente nublado ao longo do dia. Umidade relativa do ar mínima de 35% e máxima de 90%.