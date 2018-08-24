Frente fria perde força e o tempo esquenta em Aquidauana e região

Clima
Possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite
Sexta-feira (24) com temperaturas em elevação em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - a frente fria que chegou ao estado no início da semana perdeu sua força. A mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 35 graus.
De manhã, o céu estará claro ou parcialmente nublado. Já à tarde e à noite, há possibilidade de chuvas com trovoadas isoladas. Umidade relativa do ar mínima de 35% e máxima de 75%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS