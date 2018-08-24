Solenidade comemora Dia do Soldado no Batalhão de Aquidauana

Aquidauana
Na cerimônia teve dois momentos, um foi a inauguração da "Galeria dos Soldados Destaques" e o outro, a formatura do Dia do Soldado
Hoje, 24, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate 'Carlos Camisão' realizou a solenidade em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto.
O prefeito Odilon Ribeiro, atendendo ao convite do comandante do 9º BECmb Ten.Cel. Fábio Bogoni, participou da solenidade juntamente com os alunos do CMA Rotary Club. As crianças se encantaram com as apresentações da cerimônia militar e com as dependências do quartel.
Na cerimônia teve dois momentos, um foi a inauguração da "Galeria dos Soldados Destaques" e o outro, a formatura do Dia do Soldado.
"Muito nos orgulha poder participar dos eventos e formaturas que o nosso exército realiza. O 9ºBECmb é a instituição que tem nos fortalecido em parcerias, em todos momento que a prefeitura precisa podemos contar com esses valorosos militares. Parabéns ao Ten.Cel. Bogoni por sua exitosa gestão", destacou o prefeito Odilon.
Participaram também o presidente da Câmara de Aquidauana, vereador Valter Neves e o prefeito Nildo Alves, de Anastácio.
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