Com síndrome de down, laçador de Aquidauana é sucesso nas provas

Aquidauana
Bruninho compete há cerca de quatro meses
Bruno Oliveira, mais conhecido como Bruninho, é personagem de destaque nas provas de laço comprido em Aquidauana. Dedicado, alegre e bastante cuidadoso com os animais, participa das competições e mostra que, apesar da síndrome de down, a deficiência não lhe impõe limitações para fazer o que gosta. Por este motivo, é reconhecido por todos.
Segundo matéria publica pelo G1 MS, Bruninho sempre gostou de tudo o que é relacionado à montaria. Quem acompanha de perto é o administrador Luis Alberto de Almeida, amigo da família há 10 anos. Ele ficava do lado de fora da pista assistindo, torcendo, sempre muito animado, adorava tudo”, disse ao G1, lembrando que o jovem se destaca pela empolgação.
Bruno começou a competir por causa do irmão, Matheus, que faz parte da equipe de Luis, que também conta com Victor, filho do administrador. Por conta da alegria que o rapaz demonstrava, Luis optou por integrá-lo à equipe há 4 meses, competindo na categoria "Bandeira", que é mais simples. "Resolvemos trazer o Bruninho pra competir também".
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