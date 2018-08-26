Jogador xinga e chuta árbitro durante partida entre Santa Terezinha e Vila Pinheiro

O tempo esquentou durante uma partida de futebol no Estádio Noroeste, em Aquidauana, neste sábado (25). Por volta das 17 horas, jogo entre o Santa Terezinha contra o Vila Pinheiro acabou em confusão quando o árbitro da partida deu um cartão vermelho a um jogador.

Segundo o árbitro de 37 anos, após o cartão, o jogador foi para cima, tirando satisfações e ofendendo o juiz, com palavras de baixo calão como “vai tomar no c*” e “seu filho da p*”.

Conforme o registro policial, o árbitro ainda foi chutado pelo jogador e o caso foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana, para posterior medidas cabíveis.