Jogador xinga e chuta árbitro durante partida entre Santa Terezinha e Vila Pinheiro

Confusão
Árbitro registrou um boletim de ocorrência após ser ofendido por jogador que tomou cartão vermelho
O tempo esquentou durante uma partida de futebol no Estádio Noroeste, em Aquidauana, neste sábado (25). Por volta das 17 horas, jogo entre o Santa Terezinha contra o Vila Pinheiro acabou em confusão quando o árbitro da partida deu um cartão vermelho a um jogador.
Segundo o árbitro de 37 anos, após o cartão, o jogador foi para cima, tirando satisfações e ofendendo o juiz, com palavras de baixo calão como “vai tomar no c*” e “seu filho da p*”.
Conforme o registro policial, o árbitro ainda foi chutado pelo jogador e o caso foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana, para posterior medidas cabíveis.
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