Mínima de 9 graus neste domingo em Aquidauana e região

Clima
Céu claro e parcialmente nublado, sem previsão de chuvas
Neste domingo (26) as temperaturas voltaram a cair em Aquidauana e região, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 9 graus e a máxima de 26. Céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia, seem previsão de chuvas. Umidade relativa do ar mínima de 20% e máxima de 55%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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