Mínima de 9 graus neste domingo em Aquidauana e região

Neste domingo (26) as temperaturas voltaram a cair em Aquidauana e região, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 9 graus e a máxima de 26. Céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia, seem previsão de chuvas. Umidade relativa do ar mínima de 20% e máxima de 55%.