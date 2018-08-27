Tempo frio e seco nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Frente frio que chegou na úktima semana, permanece nesta segunda-feira (27) fazendo com que as temperaturas permaneçam mais baixas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 11 graus e a máxima de 29 graus. Não há previsão de chuvas. O céu estará nublado ou parcialmente nublado com névoa seca. Umidade relativa do ar mínima de 25% e máxima de 65%.