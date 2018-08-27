Tempo frio e seco nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Clima
Sem previsão de chuvas, o clima segue com temperaturas mais baixas. Mínima de 11º e máxima de 29º
Frente frio que chegou na úktima semana, permanece nesta segunda-feira (27) fazendo com que as temperaturas permaneçam mais baixas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 11 graus e a máxima de 29 graus. Não há previsão de chuvas. O céu estará nublado ou parcialmente nublado com névoa seca. Umidade relativa do ar mínima de 25% e máxima de 65%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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