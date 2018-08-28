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Covardia

Homem bate em cachorrinha de estimação com uma marreta em Aquidauana

O animal ainda estaria doente e a equipe da PM a encontrou ainda sangrando

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/08/2018 às 09:03

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Um homem de 47 anos espancou sua cachorrinha de estimação no último domingo (26), no Bairro Nova Aquidauana. Os policiais militares foram acionados e, quando chegaram ao local, viram o animal ainda sangrando. Perguntaram o que havia acontecido e ele disse que havia batido na cachorrinha com as mãos

Entretanto, conforme divulgado pelo programa de rádio “Na Mira”, de Ronaldo Régis, a esposa do homem desmentiu a versão dele, que não condizia com a verdade, já que ele havia usado uma marreta para bater no animal, que estaria doente.

O homem foi preso e encaminhado à DP de Aquidauana por maus-tratos contra aos animais. O crime é enquadrado no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998: praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é a detenção, de três meses a um ano, além de multa.

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