Homem bate em cachorrinha de estimação com uma marreta em Aquidauana

Covardia
O animal ainda estaria doente e a equipe da PM a encontrou ainda sangrando
Um homem de 47 anos espancou sua cachorrinha de estimação no último domingo (26), no Bairro Nova Aquidauana. Os policiais militares foram acionados e, quando chegaram ao local, viram o animal ainda sangrando. Perguntaram o que havia acontecido e ele disse que havia batido na cachorrinha com as mãos
Entretanto, conforme divulgado pelo programa de rádio “Na Mira”, de Ronaldo Régis, a esposa do homem desmentiu a versão dele, que não condizia com a verdade, já que ele havia usado uma marreta para bater no animal, que estaria doente.
O homem foi preso e encaminhado à DP de Aquidauana por maus-tratos contra aos animais. O crime é enquadrado no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998: praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é a detenção, de três meses a um ano, além de multa.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS