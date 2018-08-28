Homem bate em cachorrinha de estimação com uma marreta em Aquidauana

Um homem de 47 anos espancou sua cachorrinha de estimação no último domingo (26), no Bairro Nova Aquidauana. Os policiais militares foram acionados e, quando chegaram ao local, viram o animal ainda sangrando. Perguntaram o que havia acontecido e ele disse que havia batido na cachorrinha com as mãos

Entretanto, conforme divulgado pelo programa de rádio “Na Mira”, de Ronaldo Régis, a esposa do homem desmentiu a versão dele, que não condizia com a verdade, já que ele havia usado uma marreta para bater no animal, que estaria doente.

O homem foi preso e encaminhado à DP de Aquidauana por maus-tratos contra aos animais. O crime é enquadrado no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998: praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é a detenção, de três meses a um ano, além de multa.