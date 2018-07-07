Polícia fecha rinha, apreende 14 galos de briga e autua dois infratores por maus-tratos

Policiais Militares Ambientais de Costa Rica realizavam fiscalização em uma propriedade rural nas proximidades da zona urbana da cidade ontem (6) no final da tarde e verificaram que o local funcionava como rinha de galho. Quando a PMA chegou ao local, encontrou 14 animais domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus) em seis gaiolas.

Os animais eram mantidos confinados nas gaiolas de madeira apertadas e viveiro de tela, com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada e apresentavam diversos ferimentos na crista e peito e em várias outras partes do corpo, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas.