Polícia fecha rinha, apreende 14 galos de briga e autua dois infratores por maus-tratos

Crime ambiental
Os infratores que estavam em uma propriedade rural foram auturados em 28 mil reais
Policiais Militares Ambientais de Costa Rica realizavam fiscalização em uma propriedade rural nas proximidades da zona urbana da cidade ontem (6) no final da tarde e verificaram que o local funcionava como rinha de galho. Quando a PMA chegou ao local, encontrou 14 animais domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus) em seis gaiolas.
Os animais eram mantidos confinados nas gaiolas de madeira apertadas e viveiro de tela, com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada e apresentavam diversos ferimentos na crista e peito e em várias outras partes do corpo, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas.
Também foi encontrada uma arena que é utilizada para colocar os animais em briga, capas para transporte dos animais, biqueiras e esporas artificiais. Os animais, caixas e os petrechos artificiais para briga foram apreendidos.
Dois infratores, o proprietário (44), bem como o responsável pelo local (43), foram autuados administrativamente e multados em R$ 14.000,00 cada um. Eles foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade, juntamente com os animais e materiais apreendidos e responderão por crime ambiental de maus-tratos a animais. Se condenados, poderão pegar pena de três meses a uma no de detenção.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Meteorologia
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