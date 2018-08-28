Temperaturas voltam a subir nesta terça-feira em Aquidauana e região

A frente fria que pairava sobre Aquidauana e região perde a força a partir desta terça-feira (28). A temperatura mínima prevista para hoje é de 17 graus e a máxima de 34 graus, conforme aponta o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet.

O céu alterna entre claro e parcialmente nublado pela manhã e tarde. Já à noite, o céu fica nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 70%.