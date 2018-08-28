Temperaturas voltam a subir nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
Frente fria se dispersa e há possibilidade de chuvas isoladas à noite
A frente fria que pairava sobre Aquidauana e região perde a força a partir desta terça-feira (28). A temperatura mínima prevista para hoje é de 17 graus e a máxima de 34 graus, conforme aponta o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet.
O céu alterna entre claro e parcialmente nublado pela manhã e tarde. Já à noite, o céu fica nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 70%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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