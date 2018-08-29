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Polícia prende homem em flagrante pela 2ª vez em menos e uma semana

Os policiais apreenderam diversos objetos em sua casa, entre eles, munições arma e motores de popa

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/08/2018 às 11:22

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A Policia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, prendeu na manhã de hoje (29), C. A. D., de 31 anos.
 
Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de C., os policiais apreenderam diversos objetos, dentre os quais, munições, coldre, coronhas de arma de fogo, jet loader (utilizado para recarga rapida de arma de fogo), balança de precisão, além de três motores de popa, dentre eles, um com a numeração suprimida.
 
C. já havia sido preso por investigadores do SIG, no dia 20 deste mês, portando um revólver calibre 38 totalmente municiado.
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