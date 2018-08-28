Bandidos são presos com carro roubado e libertam casal preso em casa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada deste domingo, 26 de agosto, um veículo e, em ação conjunta com a Polícia Militar (PM) de Dourados, resgatou as vítimas do assalto, que estavam amarradas em um cômodo dentro da casa delas.

Durante fiscalização de rotina, no km 68.0 da BR 463, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo VW/Saveiro, com placas de Dourados. O motorista, um homem de 28 anos e sua passageira de 26, apresentaram nervosismo com a abordagem, não sabendo dar explicações sobre a viagem rumo ao Paraguai.