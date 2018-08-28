Bandidos são presos com carro roubado e libertam casal preso em casa

Dourados
A PRF e a PM atenderam o caso e libertaram o casal em cárcere privado
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada deste domingo, 26 de agosto, um veículo e, em ação conjunta com a Polícia Militar (PM) de Dourados, resgatou as vítimas do assalto, que estavam amarradas em um cômodo dentro da casa delas.
Durante fiscalização de rotina, no km 68.0 da BR 463, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo VW/Saveiro, com placas de Dourados. O motorista, um homem de 28 anos e sua passageira de 26, apresentaram nervosismo com a abordagem, não sabendo dar explicações sobre a viagem rumo ao Paraguai.
Os policiais consultaram no sistema e o automóvel não possuía registro de roubo/furto. Porém, ainda desconfiados, realizaram uma chamada para a Polícia Militar de Dourados. A equipe da Polícia Militar chegou à residência do proprietário do veículo, o encontrou, juntamente com sua esposa, amarrado em um quarto da casa. Os dois relataram que foram vítimas de assalto horas antes, e os bandidos teriam levado o carro deles.
Diante dos fatos, os presos, juntamente com o veículo, foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados.
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