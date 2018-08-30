Polícia Civil recupera carro furtado em Ribas do Rio Pardo

A Policia Civil, recuperou na manhã de ontem (29) em Aquidauana, um veículo Ford, modelo Del Rey, furtado na cidade de Ribas do Rio Pardo, no inicio do mês de junho desse ano.

De acordo com a Polícia, investigadores do Setor de Investigações Gerais SIG, da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, receberam uma denuncia a qual dava conta que havia há dias um veículo abandonado em uma chácara no bairro Nova Aquidauana.

Feito pesquisas, verificou que o veículo foi furtado na cidade de Ribas do Rio Pardo. A vitima contou aos policiais que, além do veiculo, teve dinheiro e outros objetos levados.

O veiculo foi guinchado e encaminhado ao pátio da Delegacia para os procedimentos cabíveis.