Sexta-feira quente, mas com possibilidades de chuva em Aquidauana e região

O calor tem aumentado na região de Aquidauana, mas ao contrário dos dias anteriores, com tempo seco e abafado, nesta sexta-feira (31), há possibilidade pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. É o que indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 25º e a máxima de 37º. Com céu parcialmente nublado pela manhã, a umidade relativa do ar mínima será de 30% e a máxima de 80%.