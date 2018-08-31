Sexta-feira quente, mas com possibilidades de chuva em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 e a máxima é de 37 graus
O calor tem aumentado na região de Aquidauana, mas ao contrário dos dias anteriores, com tempo seco e abafado, nesta sexta-feira (31), há possibilidade pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. É o que indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 25º e a máxima de 37º. Com céu parcialmente nublado pela manhã, a umidade relativa do ar mínima será de 30% e a máxima de 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS