Ventos fortes assustam moradores e derrubam árvore no Bairro Alto

Aquidauana
Apesar do susto, ninguém se feriu
Vento forte pegou moradores do Bairro Alto de surpresa na manhã desta sexta-feira, em Aquidauana. A força da ventania foi capaz de derrubar uma árvore de porte relativamente grande na Rua Duque de Caxias. Testemunhas disseram que foi tudo muito rápido.
"Não deu tempo nem de a gente perceber direito. Foi um vento violento, com rajadas fortes. Nunca tinha visto nada igual", disse o pedreiro Marcelo Medeiros dos Reis, de 36 anos, que estava trabalhando próximo ao local. Apesar do susto, ninguém se feriu.
O empresário Antônio Batista de Souza, de 52 anos, disse ter ficado preocupado depois que árvore caiu, imaginando que algo ainda pior pudesse acontecer. "Era entre 8 e 9 horas quando começou e deu alguns prejuízos. Foi uma coisa quase que instantânea".
Colaborou Luiz Guido Jr.
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