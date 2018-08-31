Ventos fortes assustam moradores e derrubam árvore no Bairro Alto

Vento forte pegou moradores do Bairro Alto de surpresa na manhã desta sexta-feira, em Aquidauana. A força da ventania foi capaz de derrubar uma árvore de porte relativamente grande na Rua Duque de Caxias. Testemunhas disseram que foi tudo muito rápido.

"Não deu tempo nem de a gente perceber direito. Foi um vento violento, com rajadas fortes. Nunca tinha visto nada igual", disse o pedreiro Marcelo Medeiros dos Reis, de 36 anos, que estava trabalhando próximo ao local. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O empresário Antônio Batista de Souza, de 52 anos, disse ter ficado preocupado depois que árvore caiu, imaginando que algo ainda pior pudesse acontecer. "Era entre 8 e 9 horas quando começou e deu alguns prejuízos. Foi uma coisa quase que instantânea".

Colaborou Luiz Guido Jr.