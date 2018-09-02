Idosa bebe, dorme e tem celular furtado por homem recém-conhecido

Abuso de confiança
Eles bebiam em sua casa quando a vítima pegou no sono. O acordar, percebeu que o aparelho havia sumido
Caso de furto com agravante de abuso de confiança aconteceu na madrugada de ontem (1º) em Aquidauana. Uma idosa de 70 anos recebeu em sua casa, localizada na Rua dos Ferroviários, Cidade Nova, Aquidauana, sua amiga acompanhada de um homem que havia acabado de conhecer em um bar.
Os três ingeriram bebidas alcoólicas. Tempo depois, a idosa pegou no sono e o casal continuou a conversar em sua casa, mas adiante deixou o local. Quando a vítima acordou, percebeu que seu celular que estava sobre a estante havia sumido.
A idosa disse aos policiais que suspeita que o homem que estava em sua casa furtou o aparelho. A vítima afirmou que não o conhecia e que sua amiga encontrou o suspeito em um bar e o levou até a casa da idosa. O caso segue para investigação.
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