Policiais evitam nova fuga em massa de presos cerca de um mês após o último ocorrido

Mais uma vez, a Delegacia de Polícia de Aquidauana, que mantém presos sob custódia enquanto não são transferidos aos presídios da região, registrou uma nova tentativa de fuga, mas dessa vez, os policiais civis frustraram a ação dos bandidos no último sábado (2) à tarde.

Caso semelhante aconteceu no dia 23 de julho, há um mês e nove dias, quando 10 detentos escaparam da DP e colocaram toda força policial em ronda ostensiva. Segundo a delegada plantonista neste fim de semana, Marilda do Carmo Rodrigues, os investigadores que também estavam de plantão notaram movimentação na única cela disponível, já que a outra está interditada em função da fuga recente.