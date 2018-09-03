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Aquidauana

Policiais evitam nova fuga em massa de presos cerca de um mês após o último ocorrido

Dezenove presos estavam na cela no momento da tentativa de fuga por um buraco no banheiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/09/2018 às 16:08

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Mais uma vez, a Delegacia de Polícia de Aquidauana, que mantém presos sob custódia enquanto não são transferidos aos presídios da região, registrou uma nova tentativa de fuga, mas dessa vez, os policiais civis frustraram a ação dos bandidos no último sábado (2) à tarde.

Caso semelhante aconteceu no dia 23 de julho, há um mês e nove dias, quando 10 detentos escaparam da DP e colocaram toda força policial em ronda ostensiva. Segundo a delegada plantonista neste fim de semana, Marilda do Carmo Rodrigues, os investigadores que também estavam de plantão notaram movimentação na única cela disponível, já que a outra está interditada em função da fuga recente.

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Todos os policiais civis foram acionados, inclusive os investigadores do Setor de Investigações Gerais SIG, para uma revista completa na cela. Os investigadores perceberam que o "boi" (banheiro) da cela estava praticamente com sua estrutura aberta e pronto para ser usado na fuga.

No total, 19 presos tinham a intenção de escapar da DP. Após a tentativa frustrada, apenas 4 deles permaneceram na 1ª Delegacia de Aquidauana. Os 15 restantes foram transferidos para a Delegacia de Dois Irmãos do Buriti e para o presídio de Aquidauana. A situação foi repassada para o delegado titular para as providências cabíveis.

*Com informações de Luiz Guido Jr. 

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