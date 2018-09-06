Casal cai em golpe do sequestro do filho e procura a Polícia em Aquidauana

Desesperado, o pai que não mora com o filho, permaneceu na linha com o bandido, enquanto este dava ordens do que fazer. “Ele mandou que ficasse na linha. Como meu filho mora em outra casa aqui na cidade, fiquei sem saber. O indivíduo falou que estava com meu filho por conta de dívidas que ele havia feito, que deu uns tapas nele por ser muito nervoso e mandou que fosse a um posto daqui de Aquidauana”, relatou.

Manhã desta quinta-feira, no Bairro Guanandi, em Aquidauana. Por volta das 6h30, um senhor de 52 anos recebeu uma ligação de suposto sequestro do seu filho, de 20 anos. Conforme a própria vítima relatou ao jornal O Pantaneiro , logo no início o estelionatário exigiu 50 mil reais para o suposto resgate.

Como a vítima não dispunha de todo esse valor, o pai do rapaz afirmou que só teria 600 reais na mão, já que está aposentado. “Ele falou para ir ao posto e disse para enviar créditos com esse dinheiro para números de celulares. Como no posto não estava passando, deu ordem de não desligar o telefone e ir a um supermercado perto dali”, explicou a vítima.

O bandido provavelmente deve ser da cidade, já que conhecia os nomes dos estabelecimentos comerciais para efetuar o golpe. O pai do rapaz então colocou créditos nos números exigidos, 100 reais para cada um dos 6 celulares.

Enquanto isso, a mulher foi até a casa do filho, de bicicleta. Ao chegar no local, se deparou com o rapaz se arrumando para ir trabalhar. Ela tentou ligar para o marido, mas quando obteve sucesso, a extorsão já havia sido efetuada. O casal procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana e o caso segue para investigação.

*Com informações de Ivynara Dias e Luiz Guido Jr