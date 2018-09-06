Vereador pede construção de parque infantil na área da Lagoa Comprida

Aquidauana
Medida proporciona à comunidade hábitos mais saudáveis, que estimulam a integração social no bairro
A construção de um Parque Infantil na Lagoa Comprida foi sugerida pelo vereador Valter Neves (PSDB) ao Executivo Municipal de Aquidauana. A medida, segundo explicou o parlamentar, proporciona à comunidade hábitos mais saudáveis, que estimulam a integração social no bairro.
Além disso, acrescenta, esse tipo de estrutura de lazer é fundamental para o desenvolvimento das crianças no processo de socialização por meio de brincadeiras e brinquedos, que se têm tornado cada vez mais uma competência necessária nos dias atuais.
“As crianças devem aprender a respeitar desde muito cedo as diferentes culturas”, lembrou. Para ele, é público e notório, que os parques infantis vêm ajudando a incentivar uma cultura de paz e sociabilidade na população de diversos bairros da cidade.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS