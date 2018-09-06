Vereador pede construção de parque infantil na área da Lagoa Comprida

A construção de um Parque Infantil na Lagoa Comprida foi sugerida pelo vereador Valter Neves (PSDB) ao Executivo Municipal de Aquidauana. A medida, segundo explicou o parlamentar, proporciona à comunidade hábitos mais saudáveis, que estimulam a integração social no bairro.

Além disso, acrescenta, esse tipo de estrutura de lazer é fundamental para o desenvolvimento das crianças no processo de socialização por meio de brincadeiras e brinquedos, que se têm tornado cada vez mais uma competência necessária nos dias atuais.

“As crianças devem aprender a respeitar desde muito cedo as diferentes culturas”, lembrou. Para ele, é público e notório, que os parques infantis vêm ajudando a incentivar uma cultura de paz e sociabilidade na população de diversos bairros da cidade.