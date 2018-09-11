Comandante do 7° BPM é homenageado com a Medalha do Mérito Militar

O tenente-coronel Marcelo Santos Amaral, comandante do 7° Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, recebeu no último dia 05 de setembro, data em que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul completou mais um aniversário, a Medalha do Mérito.

A mais alta honraria da PM, a Medalha destina-se a quem prestou serviços relevantes à corporação e foi entregue pelas mãos do comandante-geral da Polícia Militar, Waldir Ribeiro Acosta.

Histórico da PM

No dia 05 de setembro de 1835, o governo provincial do então Estado de Mato Grosso, criou o corpo policial nominado Homens do Mato. Com o advento da Guerra do Paraguai, o aparato passou à denominação de “Companhia de Pedestres”.

Posteriormente, sob a Égide da República, passou a denominar-se “Força Pública”. Em 1934 a Força Pública foi transformada em “Força Policial Militar” e, em 1947 recebeu a denominação de “Polícia Militar”. Assim, o dia 05 de setembro foi instituído como data cívica do aniversário da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.