Idosa entra na pista para catar papelão e é atropelada no Bairro Alto

Tarde desta quarta-feira em Aquidauana. Um acidente por volta das 14h23 envolvendo uma idosa de 68 anos aconteceu na Rua Duque de Caxias, Bairro Alto. Catadora de recicláveis, ela estava junto ao marido quando foi pegar um papelão na rua, sem observar antes se havia carros passando na pista.

Não mesmo tempo, o condutor de 29 anos de um Volkswagen Gol trafegava pela pista. Segundo o motorista, não deu tempo de frear e quando viu, a idosa já havia batido no para-brisa do veículo.