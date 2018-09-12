Idosa entra na pista para catar papelão e é atropelada no Bairro Alto

Aquidauana
Fora de perigo, ela disse aos Bombeiros que não observou se havia carros passando pela pista
Tarde desta quarta-feira em Aquidauana. Um acidente por volta das 14h23 envolvendo uma idosa de 68 anos aconteceu na Rua Duque de Caxias, Bairro Alto. Catadora de recicláveis, ela estava junto ao marido quando foi pegar um papelão na rua, sem observar antes se havia carros passando na pista.
Não mesmo tempo, o condutor de 29 anos de um Volkswagen Gol trafegava pela pista. Segundo o motorista, não deu tempo de frear e quando viu, a idosa já havia batido no para-brisa do veículo.
O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A vítima sofreu escoriações na face e foi levada ao hospital da cidade pelo Corpo de Bombeiros. A idosa não corre risco de morte. Já com o condutor do carro, nada aconteceu.
*Com informações de Luiz Guido Jr e Ivynara Dias.
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