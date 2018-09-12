Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:59

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Idosa entra na pista para catar papelão e é atropelada no Bairro Alto

Fora de perigo, ela disse aos Bombeiros que não observou se havia carros passando pela pista

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/09/2018 às 15:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tarde desta quarta-feira em Aquidauana. Um acidente por volta das 14h23 envolvendo uma idosa de 68 anos aconteceu na Rua Duque de Caxias, Bairro Alto. Catadora de recicláveis, ela estava junto ao marido quando foi pegar um papelão na rua, sem observar antes se havia carros passando na pista.

Não mesmo tempo, o condutor de 29 anos de um Volkswagen Gol trafegava pela pista. Segundo o motorista, não deu tempo de frear e quando viu, a idosa já havia batido no para-brisa do veículo.

Leia Também

• Após acidente, grupo retira objetos de veículo e foge no bairro Serraria

• Motoqueiro tem corte profundo em genitália em acidente na MS-040

• Acidente entre dois carros deixa seis feridos no Bairro Alto, em Aquidauana

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A vítima sofreu escoriações na face e foi levada ao hospital da cidade pelo Corpo de Bombeiros. A idosa não corre risco de morte. Já com o condutor do carro, nada aconteceu.

*Com informações de Luiz Guido Jr e Ivynara Dias.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo