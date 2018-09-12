Polícia Civil recebe moção da Câmara por resolução rápida do ‘Crime do Freezer’

Na manhã desta quarta-feira (12) em sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Aquidauana, a Polícia Civil da cidade recebeu moção de congratulação da Casa diante da rápida resolução do assassinato do idoso em Cipolândia que abalou a região, popularmente conhecido por “Crime do Freezer”, desvendado pela PC no dia 1º de julho.

“Para nós, esse reconhecimento por parte dos vereadores e da população de Aquidauana é bastante importante, resultado do nosso trabalho por ter elucidado esse e outros crimes. Me recordo que no caso do crime em Cipolândia, que teve repercussão não só no estado, mas no país inteiro, a Polícia foi bastante questionada”, analisou o delegado Eder.

O titular da PC ainda rebateu críticas sofridas pela instituição na época, diante de comentários maldosos feitos nas redes sociais, que colocavam em xeque o trabalho da Polícia. “Fica aí o recado para que valorizem as instituições que executam com afinco seus trabalhos na cidade.”

Sobre o cotidiano de trabalho, esse reconhecimento da Casa de Leis também criva o resultado do trabalho realizado em meio às dificuldades enfrentadas pela corporação no dia-a-dia. “A Polícia, tanto do nosso estado quanto nos demais do Brasil, faz o que é possível com os poucos recursos que tem.”

Crime do Freezer

Para o delegado Eder, cada crime tem suas peculiaridades e tempo de investigação. “Cada crime é um crime. Às vezes alguns aparentem ser mais fáceis outros têm uma complexidade maior. No caso do crime em Cipolândia, o assassinato havia acontecido cerca de 3 meses antes de ser descoberto. Ficamos sabendo no domingo e na quarta-feira da semana seguinte o caso estava esclarecido e a autora presa”, destacou.

O titular da PC ainda ressalta que a população continuará recebendo um serviço dedicado à manutenção da segurança pública na cidade. “As pessoas podem esperar todo nosso empenho. Temos uma equipe reduzida com cinco investigadores para cuidar de toda a cidade. Apesar da carência do efetivo, damos o nosso sangue. Nosso trabalho é silencioso, não é ostensivo para que a população veja, mas trabalhamos em feriado ou final de semana, dedicados à população”, finalizou.

*Com informações de Ivynara Dias.