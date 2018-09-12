Projeto de professora de Aquidauana é destaque em Prêmio Brasileiro

Educação
"Saberes e Sabores: Quem Planta Colhe" consiste em estimular as crianças ao consumo de frutas, verduras e legumes
Projeto realizado no CMEI Dona Mafalda, em Aquidauana, ficou em segundo lugar e recebeu destaque no 11° Prêmio Professores do Brasil. A iniciativa, idealizada pela professora Ingrid de Almeida Xavier Gonçalves, de 32 anos, leva o nome de "Saberes e Sabores: Quem Planta Colhe" e consiste em estimular as crianças ao consumo de frutas, verduras e legumes, por meio do aprendizado que passa pelo cultivo e desenvolvimento das plantas em todas as suas fases.
Ingrid relata que o projeto foi idealizado em 2017, quando foi incluída a batata doce no cardápio da creche. Segundo ela, no início as crianças não queriam comer a batata, motivo pelo qual decidiu ensiná-las a plantar e colher, para que pudessem entender a importância daquele alimento. "Fomos mostrando a elas todas as etapas, desde à germinação, até plantio, colheitas e receitas. Como deu certo, depois fomos acrescentando outros alimentos", disse a professora.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS