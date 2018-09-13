Temperatura pode chegar a 41 graus nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Ao que tudo indica, o período de frio acabou mesmo em Aquidauana e região. Nesta quinta-feira (13) a temperatura máxima deverá chegar a 41 graus. É o que prevê o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima será de 21 graus.

Não há previsão de chuvas para hoje. O tempo segue seco, com céu claro alternando com parcialmente nublado ao longo do dia. Umidade relativa do ar minima de apenas 20% e máxima de de 70%.