Temperatura pode chegar a 41 graus nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
Especialistas recomendam redobrar a atenção quanto à hidratação corporal
Ao que tudo indica, o período de frio acabou mesmo em Aquidauana e região. Nesta quinta-feira (13) a temperatura máxima deverá chegar a 41 graus. É o que prevê o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima será de 21 graus.
Não há previsão de chuvas para hoje. O tempo segue seco, com céu claro alternando com parcialmente nublado ao longo do dia. Umidade relativa do ar minima de apenas 20% e máxima de de 70%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS