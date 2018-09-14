Céu nublado e com chuvas esparsas nesta sexta-feira em Aquidauana e região

Finalmente o calor deu uma trégua no final de semana. Nesta sexta-feira (14) o céu amanheceu nublado e com chuvas esparsas em Aquidauana e região. O clima deverá ficar mais ameno e chuvoso ao longo do dia conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Temperatura mínima de 23 e máxima de 29 graus para hoje. Umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 70%.