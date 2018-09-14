Homem cai em golpe do 'amigo' e é acusado de receptação de Pop furtada

Caso de receptação foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana. Nesta quinta-feira (13), guarnição da PM realizava rondas na Rua Euclides Joaquim de Oliveira, Bairro Alto, para localizar uma motocicleta Pop que havia sido furtada de uma vítima de 36 anos.

Os policiais encontraram o veículo de posse de um homem de 45 anos. Ao ser questionado sobre o fato de estar com a motocicleta, ele contou à PM que a comprou pelo valor de R$ 520 de um amigo.