Homem cai em golpe do 'amigo' e é acusado de receptação de Pop furtada

Aquidauana
Ele teria comprado a moto por R$ 520 pois, segundo o suposto dono anterior, havia dívida de 2 mil em documentação
Caso de receptação foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana. Nesta quinta-feira (13), guarnição da PM realizava rondas na Rua Euclides Joaquim de Oliveira, Bairro Alto, para localizar uma motocicleta Pop que havia sido furtada de uma vítima de 36 anos.
Os policiais encontraram o veículo de posse de um homem de 45 anos. Ao ser questionado sobre o fato de estar com a motocicleta, ele contou à PM que a comprou pelo valor de R$ 520 de um amigo.
O vendedor teria lhe assegurado que o veículo não era furtado, mas tinha um débito de R$2.000 em documentação, fato que teria feito o amigo vender a moto por um preço tão baixo.
O homem de posse da moto informou também que tinha uma amizade a pessoa a vendeu, já que era namorado de sua amiga, corretor de gado, além de lhe prestar serviços de vendas. O acusado foi encaminhado à DP sendo entregue sem lesões corporais, juntamente com a moto, para as demais providências.
Oportunidades
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