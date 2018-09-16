Pancadas de chuvas com trovoadas marcam este domingo em Aquidauana

A previsão do tempo para hoje (16) indica chuvas e trovoadas em toda a região de Aquidauana. Neste domingo, o céu permanece nublado e chuvoso ao longo do dia e à noite, segundo o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Temperatura mínima de 20 e máxima de 32 graus. Com as chuvas, a umidade relativa do ar também melhorou: mínima de 65% e máxima de 95%.