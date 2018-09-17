Chuvas isoladas continuam a cair em Aquidauana e região nesta segunda-feira

A previsão do tempo para esta segunda-feira (17) indica que pancadas de chuva, trovoadas, chuvas isoladas e céu encoberto prosseguem em Aquidauana e região.

De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura mínima prevista para hoje é de 18 e a máxima de 30 graus. Umidade relativa do ar mínima de 25% e máxima de 90%.