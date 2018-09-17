Getam captura mais um foragido da justiça em bar localizado na Vila Paraíso

Ontem (16), por volta das 3 horas da madrugada, a equipe Getam do 7º BPM em Aquidauana percebeu a atitude suspeita de um homem que correu para o interior de um bar localizado na Vila Paraíso, assim que percebeu a aproximação da viatura de serviço. Este foi o sexto capturado pela Polícia no final de semana. Até o sábado (15), 5 foragidos da Justiça foram reconduzidos ao sistema prisional depois de uma intensificação nas abordagens, em diversos pontos de Aquidauana e Anastácio

Dessa vez, a estranha atitude fez os policiais militares se aproximarem do local e efetuarem uma busca pessoal no homem de 24 anos de idade. A suspeita do comportamento anormal do autor foi constatada após consulta de seus dados no Sistema de Checagens da Segurança Pública, pois ali havia uma determinação judicial contra ele, determinando sua imediata prisão.

Dessa forma, cumprindo o que determina a lei, o homem foi preso e entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.