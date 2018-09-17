Licitação para construção da ponte sobre Córrego das Antas soma 1,4 milhão de reais

Com 40 metros de extensão, a ponte de concreto sobre o Córrego das Antas, em Aquidauana, receberá 1,4 milhão de reais para sua construção. A empresa vencedora do certame foi a Concrelaje, que também venceu a licitação para construção de ponte sobre o Rio Barreiro, em Paranaíba. O resultado foi divulgado do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (17) por meio da Agesul (Agência de Gestão de Empreendimentos).

A ponte de madeira sobre o córrego das Antas estava em reforma em 2017, após longo período de chuva daquele ano, e quem precisava chegar aos distritos de Camisão e Piraputanga tinham de fazer o desvio pela Furnas dos Baianos 1.