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Licitação para construção da ponte sobre Córrego das Antas soma 1,4 milhão de reais

Resultado da licitação foi divulgado no Diário do Estado nesta segunda-feira (17)

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/09/2018 às 10:06

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Com 40 metros de extensão, a ponte de concreto sobre o Córrego das Antas, em Aquidauana, receberá 1,4 milhão de reais para sua construção. A empresa vencedora do certame foi a Concrelaje, que também venceu a licitação para construção de ponte sobre o Rio Barreiro, em Paranaíba. O resultado foi divulgado do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (17) por meio da Agesul (Agência de Gestão de Empreendimentos).

A ponte de madeira sobre o córrego das Antas estava em reforma em 2017, após longo período de chuva daquele ano, e quem precisava chegar aos distritos de Camisão e Piraputanga tinham de fazer o desvio pela Furnas dos Baianos 1.

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Nos dois casos, as construções de concreto foram anunciadas pelo governo estadual ano passado, como forma de melhorar o acesso destas cidades.

A publicação de hoje trata-se de resultado de licitações, portanto, os contratos ainda precisam ser assinados, para então emitir a ordem de serviço.

 

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