VÍDEO: volume de chuvas causa inundações nas ruas e em casas de Aquidauana

Águas de setembro
Nível do Rio Aquidauana sobe quase 2 metros nos dois dias do final de semana
Crédito do vídeo: Redação
Desde sexta-feira (14) as chuvas que têm caído sobre a região de Aquidauana causaram alagamentos em alguns pontos da cidade. Neste domingo (16) pela manhã choveu 38mm e à noite 52mm, totalizando 90mm só ontem.
Pontos de concentração de águas foram constatados na Rua Assis Ribeiro, Bairro Alto. Imagens mostram a região alagada durante à noite. Informações preliminares apontam que algumas casas também foram alagadas, mas em decorrência do volume de chuvas que caíram, não por causa do aumento do rio Aquidauana.
Nível do Rio Aquidauana
De acordo com o site do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o nível do Rio Aquidauana na última sexta-feira era de 2,4 metros. Já nesta segunda-feira (17) subiu para 4 metros, totalizando 1,6 metros a mais diante do volume de chuvas que caíram sobre a região.
Para Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil na cidade, a população não precisa se preocupar com a possibilidade de enchente do rio, já que a previsão de chuvas é só para esta segunda-feira. “O nível do Rio Aquidauana estava muito baixo. A medida normal do rio é de 3,30 metros, então só está a poucos metros acima do padrão. Não há previsão de chuvas durante a semana. Ela deverá voltar só na próxima sexta-feira”, esclareceu.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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