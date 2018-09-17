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Águas de setembro

VÍDEO: volume de chuvas causa inundações nas ruas e em casas de Aquidauana

Nível do Rio Aquidauana sobe quase 2 metros nos dois dias do final de semana

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/09/2018 às 09:27

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Crédito do vídeo: Redação

Desde sexta-feira (14) as chuvas que têm caído sobre a região de Aquidauana causaram alagamentos em alguns pontos da cidade. Neste domingo (16) pela manhã choveu 38mm e à noite 52mm, totalizando 90mm só ontem.

Pontos de concentração de águas foram constatados na Rua Assis Ribeiro, Bairro Alto. Imagens mostram a região alagada durante à noite. Informações preliminares apontam que algumas casas também foram alagadas, mas em decorrência do volume de chuvas que caíram, não por causa do aumento do rio Aquidauana.

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Nível do Rio Aquidauana

De acordo com o site do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o nível do Rio Aquidauana na última sexta-feira era de 2,4 metros. Já nesta segunda-feira (17) subiu para 4 metros, totalizando 1,6 metros a mais diante do volume de chuvas que caíram sobre a região.

Para Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil na cidade, a população não precisa se preocupar com a possibilidade de enchente do rio, já que a previsão de chuvas é só para esta segunda-feira. “O nível do Rio Aquidauana estava muito baixo. A medida normal do rio é de 3,30 metros, então só está a poucos metros acima do padrão. Não há previsão de chuvas durante a semana. Ela deverá voltar só na próxima sexta-feira”, esclareceu.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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