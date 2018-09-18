Começa reforma de passarela de pedestres que liga vilas Trindade e Paraíso

Aquidauana
A passarela estava danificada há muitos anos
Nesta manhã, 18, a Prefeitura de Aquidauana começou a reforma da passarela de pedestres que liga as vilas Trindade e Paraíso. A passarela estava danificada há muitos anos, colocando em risco a vida dos moradores que muito utilizam essa passagem diariamente.
Além de reformar com madeiramento totalmente novo, a prefeitura projetou a melhoria da passarela com implantação de iluminação e ampliação da passagem (largura) para maior segurança dos pedestres.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS