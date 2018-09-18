Começa reforma de passarela de pedestres que liga vilas Trindade e Paraíso

Nesta manhã, 18, a Prefeitura de Aquidauana começou a reforma da passarela de pedestres que liga as vilas Trindade e Paraíso. A passarela estava danificada há muitos anos, colocando em risco a vida dos moradores que muito utilizam essa passagem diariamente.

Além de reformar com madeiramento totalmente novo, a prefeitura projetou a melhoria da passarela com implantação de iluminação e ampliação da passagem (largura) para maior segurança dos pedestres.