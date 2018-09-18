Mesmo com chuva, obra de drenagem continuam na Antônio Campelo

Apesar das chuvas, continua o trabalho de instalação da drenagem na rua Antônio Campelo para a segunda etapa de pavimentação da rua.

Segundo o prefeito Odilon Ribeiro esta é uma obra que deve impactar positivamente toda uma região e se soma à muitas outras ações em andamento para melhora da infraestrutura do município.

"Estamos trabalhando pra alcançar o progresso e cumprir com o dever da administração pública" pontuou.