Nível do Rio Aquidauana continua subindo e chega a 5,92 metros nesta quarta

Aquidauana
O índice aumentou 3,5 metros desde a última sexta-feira (14)
Na manhã desta quarta-feira (19) o nível o Rio Aquidauana registrou aumento e chegou a 5,92 metros. Ontem estava em 5,64 metros. Na última sexta-feira (14), início do período de chuvas, o rio estava com 2,4 metros de profundidade. A Defesa Civil monitora o volume, entretanto, em comunicado nesta terça-feira, tranquilizou a população ontem (18) quanto ao risco de uma nova enchente.
Hoje, as águas do rio quase cobriram a régua que marca 6 metros de profundidade. Segundo a Defesa Civil, o órgão fica em alerta quando o nível do rio sobe para 7 metros. Nesta quarta-feira, permanece a previsão de pancadas de chuvas e trovoadas ao longo do dia.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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