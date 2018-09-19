Nível do Rio Aquidauana continua subindo e chega a 5,92 metros nesta quarta

Na manhã desta quarta-feira (19) o nível o Rio Aquidauana registrou aumento e chegou a 5,92 metros. Ontem estava em 5,64 metros. Na última sexta-feira (14), início do período de chuvas, o rio estava com 2,4 metros de profundidade. A Defesa Civil monitora o volume, entretanto, em comunicado nesta terça-feira, tranquilizou a população ontem (18) quanto ao risco de uma nova enchente.

Hoje, as águas do rio quase cobriram a régua que marca 6 metros de profundidade. Segundo a Defesa Civil, o órgão fica em alerta quando o nível do rio sobe para 7 metros. Nesta quarta-feira, permanece a previsão de pancadas de chuvas e trovoadas ao longo do dia.