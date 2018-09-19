Vacinação antirrábica acontece nos bairros de Aquidauana

Saúde animal
A raiva é incurável nos animais e fatal em 100% dos casos
Este ano, a forma da campanha de vacinação antirrábica mudou. Agora, os agentes de saúde é que visitam as casas para imunizar os cães e gatos.
Em Aquidauana, a prefeitura por meio da equipe da Coordenadoria de Controle de Vetores está com os agentes desde o começo do mês em visitas aos bairros vacinando os animais.
Essa semana a vacinação está concentrada nas Vilas Santa Terezinha e Dona Nenê. Até o momento, em Aquidauana, os agentes já vacinaram 2.261 cachorros e 721 gatos.
É importante lembrar que o morador é responsável pelos cuidados do seu animal de estimação e portanto, na hora que o agente de saúde chegar em sua casa é preciso que o proprietário acompanhe a vacinação.
A raiva é incurável nos animais e fatal em 100% dos casos e, também, pode afetar os seres humanos. Sendo assim, a vacina antirrábica é única forma de prevenção contra a raiva.
*Colaborou Ivynara Dias e Luiz Guido Júnior
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