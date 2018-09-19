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Saúde animal

Vacinação antirrábica acontece nos bairros de Aquidauana

A raiva é incurável nos animais e fatal em 100% dos casos

Renan Nucci

Publicado em 19/09/2018 às 13:34

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Este ano, a forma da campanha de vacinação antirrábica mudou. Agora, os agentes de saúde é que visitam as casas para imunizar os cães e gatos.

Em Aquidauana, a prefeitura por meio da equipe da Coordenadoria de Controle de Vetores está com os agentes desde o começo do mês em visitas aos bairros vacinando os animais.

Essa semana a vacinação está concentrada nas Vilas Santa Terezinha e Dona Nenê. Até o momento, em Aquidauana, os agentes já vacinaram 2.261 cachorros e 721 gatos.

É importante lembrar que o morador é responsável pelos cuidados do seu animal de estimação e portanto, na hora que o agente de saúde chegar em sua casa é preciso que o proprietário acompanhe a vacinação.

A raiva é incurável nos animais e fatal em 100% dos casos e, também, pode afetar os seres humanos. Sendo assim, a vacina antirrábica é única forma de prevenção contra a raiva. 

*Colaborou Ivynara Dias e Luiz Guido Júnior

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