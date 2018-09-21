Em Aquidauana, passe livre permite deficientes e idosos viajarem de graça

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, os idosos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) São Pedro, foram beneficiados com passe livre. O cartão, entregue hoje, 21, permite direito a pessoas idosos a viajarem gratuitamente entre as cidades de Mato Grosso do Sul em ônibus, sem necessidade de passagem. Também houve um momento de descontração e uma dinâmica realizada pela equipe do CRAS da São Pedro.

Outras pessoas que se enquadram neste perfil podem recorrer ao benefício. Os interessados deverão se dirigir as sedes dos Cras I e II, munidos de documentos pessoais para efetuar o pedido do passe livre.

Horário de funcionamento dos CRAS, é desegunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas.

Quem saber mais informações, ligue e se informe: CRAS 1 - São Pedro, rua mario guerreiro,s/n , bairro: Santa Terezinha, Telefone: 67 3241-3121; CRAS 2 - Nova Aquidauana, avenida mato grosso do sul, n°297, bairro: Nova Aquidauana, Telefone: 67 3241-2197.