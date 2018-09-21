Segue a previsão de chuvas para esta sexta-feira em Aquidauana e região

O fim de semana deverá ser chuvoso em Aquidauana e região. Nesta sexta-feira (21) a previsão do tempo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) será de pancadas de chuva com trovoadas isoladas de manhã à noite.

Céu bastante nublado. Temperatura mínima de 20 e máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.