Com carabina de pressão modificada, homem é preso andando com a arma na rua

Aquidauana
Rapaz disse aos policiais que se tivesse munição, atiraria na cara de desafeto
Rua Janjão Trindade, esquina com a Rua 10, Bairro Nova Aquidauana. Às 1h40 da tarde, testemunhas denunciaram um rapaz de 20 anos de idade que andava na via pública com uma espingarda na mão. Os policiais seguiram as informações sobre a localização do homem, assim que receberam a comunicação via 190.
No momento da abordagem, ele estava com uma espingarda na mão, mas atestaram que era uma carabina de pressão. Contudo, os policiais perceberam que a arma havia sido modificada para receber munição calibre .22.
Questionado se o rapaz tinha conhecimento de que a carabina havia sido modificada para disparo de fogo, ele confirmou que sabia.
Disse ainda aos policiais que não portava munição, pois se tivesse, teria atirado na cara de em um desafeto que, segundo o autor, havia lhe dado um tapa no rosto. O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana.
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