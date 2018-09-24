Com carabina de pressão modificada, homem é preso andando com a arma na rua

Rua Janjão Trindade, esquina com a Rua 10, Bairro Nova Aquidauana. Às 1h40 da tarde, testemunhas denunciaram um rapaz de 20 anos de idade que andava na via pública com uma espingarda na mão. Os policiais seguiram as informações sobre a localização do homem, assim que receberam a comunicação via 190.

No momento da abordagem, ele estava com uma espingarda na mão, mas atestaram que era uma carabina de pressão. Contudo, os policiais perceberam que a arma havia sido modificada para receber munição calibre .22.